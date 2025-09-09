ورشة عمل في بابل لتأمين سلامة المرافق السياحية وتسهيل دخول شركات التأمين (صور)

شفق نيوز- بابل

أقام مركز التدريب والتطوير في هيئة السياحة العراقية، يوم الثلاثاء، ورشة عمل في مقر نقابة المهندسين في بابل، تحت عنوان "السلامة مسؤولية الجميع المشتركة"، وذلك لتأمين سلامة المرافق السياحية وتسهيل دخول شركات التأمين.

وقال حيدر عبد الكاظم، مسؤول شعبة تصنيف السياحة في بابل، لوكالة شفق نيوز، إن "الورشة تأتي في إطار متابعة وزارة الثقافة والسياحة والآثار لموضوع السلامة في المرافق السياحية، إذ لا تُمنح أي إجازة ممارسة مهنة إلا بعد موافقة الدفاع المدني".

وأشار عبد الكاظم، إلى أن "التفتيش الدوري يعتمد بشكل كامل على توصيات الدفاع المدني، ما يعزز من حماية الزوار والعاملين في هذه المرافق".

من جانبه، أوضح بهاء زهير الصالح، مدير شركة التأمين الوطنية فرع بابل، لوكالة شفق نيوز، أن غياب دور شركات التأمين في السوق العراقي خلال السنوات الماضية خلق فجوة كبيرة.

ووفق الصالح، فإن وثائق التأمين قادرة على فرض شروط دقيقة لوسائل الإنذار والإطفاء وتوفير حماية شاملة، الأمر الذي يخفف ثلاثة أرباع الأعباء عن الدفاع المدني.

وأضاف خلال حديثه للوكالة، أن دخول شركات التأمين كشريك أساسي في المشاريع التجارية والسياحية سيعزز من استقرار السوق، ويمنح أصحاب المشاريع غطاءً وقائياً وتنظيمياً، بدلاً من الاعتماد فقط على إجراءات الدفاع المدني التي غالباً ما تأتي لاحقة لافتتاح المشروع.

وخلصت الورشة إلى التأكيد على أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الوزارات والدوائر الحكومية مع شركات التأمين والنقابات المهنية، وأن تفعيل التشريعات الخاصة بالتأمين الإلزامي في المشاريع يمثل خطوة مهمة لضمان بيئة آمنة للمواطنين وتعزيز ثقة المستثمرين.