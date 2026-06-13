"ورد صناعي" ينتعش في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

بألوان زاهية وكثيرة اللمعان، وعمر يطول أكثر من الورد الطبيعي، وجد "الورد الصناعي" مساحة واسعة الانتشار في أسواق العاصمة بغداد، لما له من حضور في معظم المناسبات، والانتشار الكبير بالمطاعم والمقاهي التي لجأت لتزيين جدرانها بألوان ربيعية حتى وأن كانت اصطناعية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، الانتعاش الواضح لسوق الورد والأشجار الاصطناعية في أسواق بغداد المحلية، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة محطة تبضع وإقبال كبيرين لما لها من أشكال جميلة، وأسعار زهيدة مقارنة بالورد والأشجار الطبيعية، ناهيك كذلك عن عمرها الذي يدوم طويلاً في تزيين الأماكن كافة.

ويلجأ المواطنون لتزيين منازلهم بديكورات هذه الزينة، وكذلك صار إقبال أصحاب المطاعم والمقاهي عليها بشكل متزايد، ولا تخلو مناسبة من ذلك النوع من الورد، حتى في المناسبات الدينية مثل أيام شهر محرم الحرام.