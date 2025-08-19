وجهة للسياح الأجانب.. "مقهى القورية" مساحة لاستعادة عبق الماضي في كركوك (صور)

شفق نيوز- كركوك

في مبادرة تحدث لأول مرة في كركوك، أقدم أحد شباب المحافظة على افتتاح مقهى تراثي أطلق عليه تسمية "ده ده لار يادگارى" وتعني باللغة التركمانية "ذكريات الأجداد".

ويقع المقهى في أقدم حي في كركوك "القورية"، ومن يدخل هذا المكان ينتابه شعور بالألفة والأمان، وكأن الزمن قد أعاده إلى ماضٍ جميل لكثرة التحفيات القديمة التي تزهو بها جدرانه.

ويشهد المقهى إقبالاً منقطع النظير من قبل شيوخ وشباب الحي والأحياء الأخرى، لجمال الفكرة وغرابتها، الأمر الذي جعل من هذا المكان مزاراً وقبلة لكل من يهزه الحنين إلى الماضي ويرغب في استذكاره.

ويتميز المقهى أيضاً بأنه ليس حكراً على قومية أو فئة معينة من الناس، إذ حرص صاحب المقهى على بث أغانٍ تراثية متنوعة عربية وكوردية وتركمانية لتلائم جميع الأذواق من ناحية، ولتعدد القوميات التي ترتاده من ناحية أخرى.

صاحب المقهى، مراد عمر أحمد، أكد لوكالة شفق نيوز، أن "المقهى افتتح حديثاً ويعتبر من المقاهي الأولى التي انتهجت أساليب مبتكرة في جذب الزبائن، مما ساعد على أن يكون خلال مدة قصيرة محط إعجاب كل من يزوره، حتى ارتياده زوار أجانب من دول أخرى وأبدوا إعجابهم به لما يحمله من ملامح أثرية وتراثية تعود إلى مئات السنين، وهذا إن دل على شيء، فأنه يدل على نجاح المقهى وذيوع صيته في الآفاق"، على حد تعبيره.

وتابع "المقهى اليوم يعد الأول على المستويين التراثي والتاريخي وقد أنفقت عليه من مالي الخاص واقتنيت أجهزة قديمة من أجل أن يظهر المكان بشكل جميل ولافت للانتباه ليتنفس كل من يرتاده عبق الماضي ويستعيد ذكريات الأجداد".