وثيقتان.. صحة ذي قار تتوعد الدوائر الحكومية المتلكئة بتطعيم موظفيها بملاحقة قضائية

شفق نيوز/ توعدت دائرة صحة محافظة ذي قار، يوم الاربعاء، الدوائر الحكومية المتلكئة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بقضية التطعيم ضد فيروس كورونا بشكاوى قضائية.

ووجهت الدائرة مخاطبة رسمية، الى مكتب المحافظ وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها أن "يرجى التفضل بالموافقة على توجيه كتاب رسمي الى الدوائر الحكومية كافة بضرورة الالتزام بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم اعمام / ١٤٧٧٧ في ۲۰۲۱/۹/۹ وحسب ما جاء بكتاب وزارة الصحة والبيئة ذي العدد ۲۳۰۰ في ۲۰۲۱/۸/۲۲".

واقترحت الدائرة وفقا للوثيقة، "تخويلها بمتابعة الدوائر الحكومية كافة حول تطبيق القرار اعلاه ورفع اسماء الدوائر المتلكئة في تطبيقه، ورفع دعاوى قضائية من قبلها بحق الدوائر المتلكئة حسب قانون الصحة العامة كونها تساهم بنشر الوباء وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية".