سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقتان.. صحة ذي قار تتوعد الدوائر الحكومية المتلكئة بتطعيم موظفيها بملاحقة قضائية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-15T13:07:15+0000
وثيقتان.. صحة ذي قار تتوعد الدوائر الحكومية المتلكئة بتطعيم موظفيها بملاحقة قضائية

شفق نيوز/ توعدت دائرة صحة محافظة ذي قار، يوم الاربعاء، الدوائر الحكومية المتلكئة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بقضية التطعيم ضد فيروس كورونا بشكاوى قضائية.

ووجهت الدائرة مخاطبة رسمية، الى مكتب المحافظ وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها أن "يرجى التفضل بالموافقة على توجيه كتاب رسمي الى الدوائر الحكومية كافة بضرورة الالتزام بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم اعمام / ١٤٧٧٧ في ۲۰۲۱/۹/۹ وحسب ما جاء بكتاب وزارة الصحة والبيئة ذي العدد ۲۳۰۰ في ۲۰۲۱/۸/۲۲".

واقترحت الدائرة وفقا للوثيقة، "تخويلها بمتابعة الدوائر الحكومية كافة حول تطبيق القرار اعلاه ورفع اسماء الدوائر المتلكئة في تطبيقه، ورفع دعاوى قضائية من قبلها بحق الدوائر المتلكئة حسب قانون الصحة العامة كونها تساهم بنشر الوباء وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية".

related

بعد الديوانية .. ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين

Date: 2019-12-07 19:46:06
بعد الديوانية .. ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين

تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

Date: 2021-01-22 13:01:56
تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

ذي قار تحيل مشاريع صندوق الاعمار للتنفيذ "الفوري"

Date: 2021-08-03 15:39:40
ذي قار تحيل مشاريع صندوق الاعمار للتنفيذ "الفوري"

إعلان خمس قرى موبوءة بفيروس كورونا جنوبي العراق.. وثيقة

Date: 2021-02-14 17:22:32
إعلان خمس قرى موبوءة بفيروس كورونا جنوبي العراق.. وثيقة

ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

Date: 2021-06-14 08:21:19
ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

ذي قار.. وفد مسيحي يؤدي أولى مناسك الحج في مدينة أور الأثرية

Date: 2021-04-09 11:15:43
ذي قار.. وفد مسيحي يؤدي أولى مناسك الحج في مدينة أور الأثرية

بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

Date: 2021-05-18 09:02:03
بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

إنجاز أحد أهم خطوط نقل الطاقة الكهربائية في ذي قار

Date: 2021-09-08 17:05:09
إنجاز أحد أهم خطوط نقل الطاقة الكهربائية في ذي قار