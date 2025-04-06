وثيقتان.. تخصيص قطع أراضٍ سكنية لجميع المحامين العراقيين

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بتوزيع قطع الأراضي على جميع المحامين في بغداد والمحافظات، بناءً على طلب تقدمت به نقابة المحامين.

وصدرت توجيهات السوداني في تعميم مباشر إلى المحافظين وأمانة بغداد، وفق وثيقتين حصلت عليهما وكالة شفق نيوز.

وجاءت موافقة السوداني على الطلب بعد تهميشه وتوقيعه على الطلب الموجه إليه من قبل نقابة المحامين.

وأوضحت النقابة في طلبها أن توزيع قطع الأراضي على المحامين في الفترة الماضية كان محدودًا، مشيرة إلى أن الأعداد المخصصة لم تكن كافية لتلبية احتياجات المحامين، خاصة من الشباب، ولم تغطِ جميع المستحقين.

كما لفتت النقابة إلى أن محامي العاصمة بغداد، الذين يمثلون شريحة واسعة وأساسًا في مهنة المحاماة، لم يحصلوا على أي قطع أراضٍ رغم مرور عقود على آخر تخصيص لهم في سبعينيات القرن الماضي.