وثيقتان.. المالية تطلق أجور محاضرين في الديوانية وتنصف الأجراء اليوميين بالبصرة

شفق نيوز/ وافقت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، على إطلاق المخصصات المالية للمحاضرين المجانيين في مدارس الوقف الشيعي بمحافظة الديوانية، وإضافة مدة الفترة الوظيفية للأجراء اليوميين في محافظة البصرة.

وبحسب وثيقة صادرة من دائرة الموازنة في وزارة المالية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تقرر إضافة مبلغ ملياراً و690 مليوناً و193 ألف دينار الى اعتمادات ديوان الوقف الشيعي، كأجور للمحاضرين والمتعاقدين في مدارس الوقف الشيعي في الديوانية وشمولهم بقرار ٣١٥.

وفي وثيقة أخرى صادرة من مديرية بلديات البصرة، اطلعت عليها شفق نيوز، فقد وافقت وزارة المالية على إضافة خدمة الاجر اليومي للأجراء الذين تم شمولهم بقرار 315، لأغراض العلاوة والترفيع.