وثيقتان.. العيداني يسحب يد مدير تربية البصرة ويحيله للتحقيق

شفق نيوز/ قرر محافظ البصرة اسعد العيداني، يوم الإثنين، سحب يد مدير عام تربية المحافظة، وذلك بعد يوم واحد من تكليفه مواطناً بمتابعة عمل مديري المدارس.

وجاء في وثيقة موقعة من العيداني حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا للمداولة الجارية مع وزير التربية تقرر، سحب يد عبد الحسين سلمان عبد الحسن، مدير عام تربية البصرة واحالته للتحقيق وذلك بسبب اساءته للمؤسسة التربوية لتكليفه لبعض المواطنين من خارج المؤسسة المذكورة بالإشراف والمتابعة على المدارس في المحافظة".

ووفقا للوثيقة تقرر أيضاً، "تكليف جاسم داغر مهدي معاون مدير تربية البصرة بمهام المدير العام لتربية البصرة (وكالة ) والى اشعار آخر".

وفي وثيقة ثانية موقعة من العيداني، "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الاداري للمحافظ ضرغام عارف الاجودي، وعضوية حنان يونس حمود - مدير القسم القانوني عطا عبد الخالق دبيس - مدير قسم الاشراف التربوي، تتولى مهمة التحقيق مع عبد الحسين سلمان عبد الحسن المدير العام لتربية البصرة".

وامس الاحد، وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، بإيقاف الصلاحيات الممنوحة من قبل مدير عام تربية البصرة الى جهة اعلامية محددة او اي جهة اخرى تعمل خارج المؤسسة التربوية بالتدخل في عمل الادارات المدرسية او توجيهها بإدارة متطلبات العملية التربوية.

وذكر الوزير في بيان مقتضب، أن الجهة المسؤولة عن ذلك هو جهاز الإشراف التربوي حصراً.

جاء ذلك بعد قرار مدير تربية البصرة بتخويل المواطن حسين الشحماني بمتابعة عمل مديري المدارس والكوادر التدريسية.