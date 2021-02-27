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وثيقة وصور.. متظاهرو الرفاعي يمهلون الحكومة ساعات للاستجابة لمطالبهم

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-27T19:37:32+0000
وثيقة وصور.. متظاهرو الرفاعي يمهلون الحكومة ساعات للاستجابة لمطالبهم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، يوم السبت، في احتجاج أمهلوا خلاله الحكومة ساعات قليلة للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها إقالة قائممقام القضاء.

وبحسب وثيقة للمتظاهرين تحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، فأن "المتظاهرين تقدموا بخمسة مطالب أبرزها إقالة القائممقام، واسقاط كافة الدعاوى على المتظاهرين السلميين في القضاء".

وبينت الوثيقة، أن "المطالب تضمنت أيضا تحسين الواقع الخدمي في المدينة، وامهال الحكومة لغاية السادسة صباحا من يوم 28/2/2021 لغرض تنفيذ المطالب".

في الأثناء، أصدرت قيادة شرطة ذي قار بيانا خاطبت فيه منتسبي الأجهزة الأمنية قائلة "ندعوكم إلى ضبط النفس والتحلي بالمهنية وقيم ومبادئ رجل الامن". 

وأضافت، "نحن على يقين ما تتعرضون له من ضغط وأذى لا تتحمله إلا الجبال الراسخة. كونوا عون لإخوتكم وابناء محافظتكم بصبركم وثباتكم لتحقيق الامن وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن هذه المدينة.

كما خاطبت المتظاهرين بالقول، "هذا الذي يقف إمامكم هو أمنك وأمانك فكن عونا له".

وتشهد ذي قار احتجاجات منذ ستة أيام تركزت بشكل رئيسي في الناصرية مركز المحافظة وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت ٩ قتلى ومئات الجرحى.

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