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وزير المالية يحدد 250 الف دينار فقط راتباً شهرياً للمحاضرين المجانيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T09:38:22+0000
وزير المالية يحدد 250 الف دينار فقط راتباً شهرياً للمحاضرين المجانيين

شفق نيوز/ وجّه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزارة التربية بصرف 250 الف دينار راتبا شهريا لكل محاضر مجاني في مدارس العراق.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع وزير المالية بتاريخ 29 من شهر حزيران، الجاري فإن الأجر الشهر الممنوح للمحاضرين يكون 250 الف دينار فقط ولا يزيد للإداريين والعاملين عن هذا المبلغ وفق الضوابط التي تضعها وزارة التربية آخذين بعين الإهتمام التحصيل الدراسي.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في السابع من نيسان الماضي، على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة (2021).

وشهدت محافظات بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، ونينوى، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار، اعتصامات وتظاهرات متواصلة من قبل المحاضرين والإداريين المجانيين، للمطالبة بإنصافهم.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.

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