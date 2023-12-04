وثيقة .. وزارة النقل توجّه مطارات العراق بتعليق التعاقدات حتى إشعار آخر

شفق نيوز/ خاطبت وزارة النقل، يوم الاثنين، مكتب رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعليق التعاقدات لمطارات العراق كافة.

ووفقا لكتاب رسمي مُذيّل بتوقيع وزير النقل رزاق السعداوي، بتاريخ الأول من شهر كانون الأول الجاري، فقد طلب من مكتب رئيس مجلس الوزراء بالموافقة والإيعاز إلى سلطة الطيران المدني على توجيه المطارات التابعة لها كافة، والتي قرر مجلس الوزراء فصلها والحاقها بوزارة النقل بعدم الدخول في التزامات تعاقدية والى اشعار آخر.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في الجلسة الاعتيادية التي عقدها بتاريخ 28 من شهر تشرين الثاني الماضي، فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا).