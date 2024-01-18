وثيقة .. حظر ظهور الباحث بالشأن السياسي "عماد باجلان" في المؤسسات الاعلامية

شفق نيوز/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، يوم الخميس، منع ظهور الباحث في الشأن السياسي العراقي الكوردي عماد باجلان في المؤسسات الإعلامية لمدة شهرين متتاليين.

ووفقا لاعمام صادر الى "المؤسسات الإعلامية كافة"، ومذيل بتوقيع رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة علي حسين مؤيد، فإنه "استناداً الى إلى الصلاحيات المخولة لهيئة الاعلام والاتصالات بموجب الأمر 65 لسنة 2004 النافذ، ونظراً لما تم رصده على الباحث في الشأن السياسي (عماد باجلان) من مخالفات لمواد لائحة قواعد البث، تقرر الإعلامي (..) تقرر منع ظهوره واستضافته في قنواتكم لمدة 60 يوما ابتداءً من تاريخ صدور الكتاب هذا".

وحذرت الهيئة في كتابها وسائل الإعلام كافة بتحملها التبعات القانونية كافة المترتبة على ذلك في حال الاستضافة.