وثيقة.. إنهاء تكليف 7 مديرين عامين في وزارات عدة

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، إنهاء تكليف سبعة مديرين عامين من مناصبهم في وزارات مختلفة.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على "أمر ديواني" موقع من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، جاء فيه، "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وموافقة رئيس الوزراء تقرر إنهاء تكليف "محمد عبد مزعل" في وزاره النفط، و"محمد حنون كريم"، من وزارة التجارة، و"اياد عجاج عايد" من وزارة الاعمار والاسكان، و"حسين فليح حسن" من وزارة التربية و"ياسمين احمد محمد" من وزارة العدل، و"عبد الكريم كاظم حديد" من هيئة المنافذ الحدودية.