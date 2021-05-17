وثيقة.. نقابة الأطباء تفصل الطبيب المثير للجدل "حامد اللامي" وتحيله للقضاء

شفق نيوز/ قررت نقابة الأطباء العراقيين، يوم الاثنين، فصل الطبيب المثير للجدل "حامد اللامي" الذي كان ينتقد قرارات لجنة مكافحة كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة من النقابة، وردت لوكالة شفق نيوز، فأن مجلس نقابة الأطباء العام قرر في اجتماعه الطارئ المنعقد اليوم الاثنين 17 – 5- 2021، شطب اسم حامد اللامي من سجلات النقابة ومنعه من ممارسة المهنة استنادا للأحكام الانضباطية الواردة في المادة (۲4) من قانون نقابة الأطباء رقم (۸۱) لعام 1984 النافذ والمادة (۲۲) أولا وثانية وثالثة والمادة (۲۳) والمادة (۸) خامسة وإحالته إلى القضاء.

وعرف الطبيب المفصول بانتقاداته المتكررة لإجراءات الحكومة العراقية لمكافحة فيروس كورونا. وكان يتبع طريقة مغايرة لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

وشكا اخصائي الجراحة العامة حامد اللامي في وقت سابق من اقتحام عيادته من قبل لجنة تابعة إلى وزارة الصحة، ومنعه من الكشف على المصابين وعلاجهم.

وقال اللامي في حديث مصوّر، إن فريقاً من وزارة الصحة "اقتحم عيادته وطالبوه بالتوقف عن علاج المرضى في العيادة، وذلك بحضور ممثل نقابة الأطباء، وبطريقة إستفزازية عن طريق تصويره وتصوير المرضى، فيما عزت الوزارة الإجراء إلى أنه طبيب جراحة ولا يحق له علاج مصابي كورونا".

واضاف، "طالبوني بالتوقف عن علاج مصابي كورونا في عيادتي التي تتلقى مزيجا من المرضى، في وقت عجزت المؤسسات الصحية علاج المصابين، في حين انا اعالج المصابين بفيروس كورونا خلال 3 ايام".

وتابع، "المريض يموت داخل المستشفيات، بسبب بروتوكولات العلاج المتخبطة، وبسبب عدم تصنيف حالات الإصابة بشكل صحيح".

ولفت، أن "تثبيط السعال فكرة خاطئة تفاقم الاصابة وربما تؤدي إلى الوفاة".