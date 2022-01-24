وثيقة.. إنذار بازالة مسرح الرشيد خلال 14 يوماً

شفق نيوز/ اظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم الإثنين، وجود إنذار بازالة مسرح الرشيد وسط العاصمة بغداد خلال 14 يوماً.

وبحسب الوثيقة فأن "الارض المقام عليها المسرح تعود الى وزارة الإعمار والإسكان وأن دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة قامت ببناء المسرح دون استحصال الموافقات الأصولية".

واستعاد مسرح الرشيد، نشاطاته يوم الجمعة (17 / 12 / 2021) بعد إغلاق دام اكثر من 18 عاماً، حيث قامت وزارة الثقافة وبجهود ذاتية بترميم المسرح.

وتم تدشين خشبة مسرح الرشيد بفرقة العود للموسيقار مصطفى زاير وسط حضور الجمهور، حيث حضرت العوائل البغدادية واقيمت هذ الحفلة بدعم من الامم المتحدة. وتعرض مسرح الرشيد للتخريب والسرقة في فترة سقوط النظام السابق في عام 2003.

وشُيّد المسرح عام 1981 من قبل شركة فرنسية واخرى سويسرية، ويطل المسرح على بغداد مقابل فندق المنصور ميليا الدولي ومجاور المنطقة الخضراء وزاره العديد من الفنانين الألمان والفرنسيين والعرب آنذاك.

وتم إنشاء المسرح من قبل شركة فرنسية وأخرى سويسرية، فكانت الشركة السويسرية مسؤولة عن البناء والفرنسية عن الاجهزة والمعدات، يحتوي مسرح الرشيد على 500 الى 600 مقعد.