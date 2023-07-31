وثيقة.. إنجاز تحقيق كشف تلاعباً بمعاملات القروض في النجف

شفق نيوز/ أعلن النائب عبد الهادي السلامي، يوم الإثنين، إكمال وزارة المالية تحقيقاً إدارياً بشأن منح قروض للمواطنين في المصرف العقاري فرع النجف.

وقال السلامي في منشور على حسابه في فيسبوك، إنه "بعد سنة ونصف من المتابعة بشأن التأخير والتلاعب في انجاز معاملات المواطنين للحصول على القروض المتعلقة بمنحة البنك المركزي في المصرف العقاري / فرع النجف، أكملت وزارة المالية التحقيق الاداري وأحالت تنفيذ التوصيات الى هيئة النزاهة الاتحادية والمحاكم المختصة".

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أنها ضبطت 80 تقـريـر كشـف لمعاملات بـيـع عقارات بالديوانية ضمن قرض المصرف العقاري، والكشـف عـن هـدرٍ للمال العام بأكثـر من مليار دينـار، وبينت أن الهدر نتج عن فرق منح القرض والتهرب من دفع الضرائب والرسوم.

ووجهت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، في تشرين الثاني 2022، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حدوث خروقات ادارية بالمصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية.