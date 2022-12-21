وثيقة .. ناشط مدني يُقاضي وزير الدفاع العراقي و قائدين عسكريين رفيعين

شفق نيوز/ أعلن الناشط المدني العراقي أحمد الوشّاح، يوم الأربعاء، تقديمه شكوى قضائية ضد كل من وزير الدفاع ثابت العباسي ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد عسكري آخر بتهمة التشهير به بعد ايقافه في نقطة تفتيش في بغداد.

وقال الوشاح في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إنه تم تسجيل شكوى ضد من قام بالتشهير ضدي في محكمة تحقيق الاعظمية في بغداد".

و أضاف "سوف اقوم بتسجيل شكاوى على كل الصفحات و الحسابات التي تحاول تشويه صورتي وسمعتي".