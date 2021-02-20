وثيقة.. موظفو مفوضية الانتخابات يطالبون بمساواتهم بزملائهم

شفق نيوز/ أبدى موظفو مكتب المفوضية العليا للانتخابات في ذي قار، يوم السبت، امتعاضهم من استمرارهم بالدوام بنسبة 100% على عكس زملائهم في دوائر الدولة الأخرى.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد رفع موظفو المكتب تظلما إلى إدارة المفوضية في بغداد، ذكروا فيه أن التعليمات الخاصة بدوام موظفي مكاتب المحافظات تكون بنسبة 50% في حين يكون دوام موظفي مراكز التسجيل بنسبة 100%، وهو ما أثار استيائهم.

وأوردوا في التظلم جملة من الاعتراضات، عدم مساواتهم مع زملائهم في دوائر المفوضية الأخرى ووزارات الدولة التي أقرت بدوام جزئي بنسبة 50% و25% لموظفيها، وكذلك الخشية من الاصابة بفيروس كورونا ونقله الى عوائلهم، كون عملهم سيكون بتماس مباشر مع المواطنين.