سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة.. معاون محافظ ذي قار يقدم استقالته من منصبه

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-27T11:28:55+0000
وثيقة.. معاون محافظ ذي قار يقدم استقالته من منصبه

شفق نيوز/ قدم معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية علي فاروق العبيدي، يوم الأربعاء، استقالته من منصبه الى المحافظ.

وعزا العبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سبب الاستقالة، إلى "وصوله لطريق مغلق في وضع حد لسياسة التخبط والازدواجية التي ترافق إدارة المحافظة للمحافظة نتيجة القرارات الخاطئة التي تم اصدارها وسياسة تقريب الفاسدين واختيار الاشخاص من غير أصحاب الكفاءة والمهنية في الاقسام المهمة التي تتولى إدارة الخطط وإعدادها لغرض النهوض بواقع المحافظة والخاصة بالمشاريع الخدمية".

وتابع أن "المحافظة أصبحت عاجزة عن استكمال انجاز المشاريع رغم وجود السيولة النقدية،بسبب عجز من آل الية اختيار المحافظ في الأقسام ذات العلاقة عن وضع خطة المحافظة واعدادها في التوقيتات اللازمة كذلك عدم اعتماد الآلية المعتمدة في التعاقدات الأخيرة للمشاريع التي أحيلت بسبب الاعتماد على اشخاص على رأس هرم الاقسام الخاصة بالتعاقدات"، مشيرا إلى أن "اللجان ذات العلاقة لطالما ارتكبت اخطاء سابقة وضعت الادارات السابقة في محل الاتهام وشبهات فساد وإخفاقات".

related

بالوثائق.. استقالات جماعية لأساتذة جامعة ذي قار احتجاجاً على "تصرفات إدارية"

Date: 2021-09-12 12:03:33
بالوثائق.. استقالات جماعية لأساتذة جامعة ذي قار احتجاجاً على "تصرفات إدارية"

مصدر يكشف عن أعداد الدرجات الوظيفية الشاغرة بتربيتي ذي قار والمثنى

Date: 2021-02-02 09:28:49
مصدر يكشف عن أعداد الدرجات الوظيفية الشاغرة بتربيتي ذي قار والمثنى

فيديو .. أشهر متظاهري ذي قار يعتزل الاحتجاجات: تعرضت للتهديد بالقتل

Date: 2021-08-07 05:05:45
فيديو .. أشهر متظاهري ذي قار يعتزل الاحتجاجات: تعرضت للتهديد بالقتل

طالبة طب تنتحر شنقاً في ذي قار

Date: 2021-10-10 15:50:35
طالبة طب تنتحر شنقاً في ذي قار

في ذي قار .. محتجون غاضبون يمهلون موظفين لإخلاء دائرة حكومية قبل إحراقها

Date: 2021-06-06 06:45:09
في ذي قار .. محتجون غاضبون يمهلون موظفين لإخلاء دائرة حكومية قبل إحراقها

ذي قار تلجأ إلى الحجر لمواجهة فيروس "أشرس" من كورونا

Date: 2021-07-08 20:53:07
ذي قار تلجأ إلى الحجر لمواجهة فيروس "أشرس" من كورونا

ثاني حالة خلال 3 أيام.. انتحار شابة شنقاً في ذي قار

Date: 2021-03-03 12:23:28
ثاني حالة خلال 3 أيام.. انتحار شابة شنقاً في ذي قار

بعد تسجيل أول حالة .. العراق يحجر هنديا مشتبه بإصابته بكورونا

Date: 2020-02-24 13:26:29
بعد تسجيل أول حالة .. العراق يحجر هنديا مشتبه بإصابته بكورونا