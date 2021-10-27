وثيقة.. معاون محافظ ذي قار يقدم استقالته من منصبه

شفق نيوز/ قدم معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية علي فاروق العبيدي، يوم الأربعاء، استقالته من منصبه الى المحافظ.

وعزا العبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سبب الاستقالة، إلى "وصوله لطريق مغلق في وضع حد لسياسة التخبط والازدواجية التي ترافق إدارة المحافظة للمحافظة نتيجة القرارات الخاطئة التي تم اصدارها وسياسة تقريب الفاسدين واختيار الاشخاص من غير أصحاب الكفاءة والمهنية في الاقسام المهمة التي تتولى إدارة الخطط وإعدادها لغرض النهوض بواقع المحافظة والخاصة بالمشاريع الخدمية".

وتابع أن "المحافظة أصبحت عاجزة عن استكمال انجاز المشاريع رغم وجود السيولة النقدية،بسبب عجز من آل الية اختيار المحافظ في الأقسام ذات العلاقة عن وضع خطة المحافظة واعدادها في التوقيتات اللازمة كذلك عدم اعتماد الآلية المعتمدة في التعاقدات الأخيرة للمشاريع التي أحيلت بسبب الاعتماد على اشخاص على رأس هرم الاقسام الخاصة بالتعاقدات"، مشيرا إلى أن "اللجان ذات العلاقة لطالما ارتكبت اخطاء سابقة وضعت الادارات السابقة في محل الاتهام وشبهات فساد وإخفاقات".