وثيقة.. أمر قبض جديد بحق محافظ نينوى الأسبق

شفق نيوز/ اظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، صدور أمر قبض جديد بحق محافظ نينوى الاسبق نوفل حمادي سلطان يوسف العاكوب.

وبحسب الوثيقة فأن الجريمة والمادة القانونية هي جناية وفق القرار 160 من قانون العقوبات لسنة 1983.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاثنين، عن تمكنها من تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وينص البند ثانيا من القرار المذكور على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب".