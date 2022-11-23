وثيقة.. مدير جديد لمصرف الرافدين الحكومي

شفق نيوز/ قررت وزارة المالية العراقية، يوم الاربعاء، تكليف مدير جديد لإدارة مصرف الرافدين الحكومي.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن المالية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه بناءا على مقتضيات المصلحة العامة و اشارة الى كتاب وزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء وفق الصلاحيات المخولة له، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2011 تقرر تكليف "علي كريم حسين" مديرا عاما لدائرة مصرف الرافدين في وزارة المالية.

يشار إلى أن هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت في السابع من نيسان 2022، صدور أمر قبض وتحر بحق المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق؛ لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجھة التي يعمل بھا.