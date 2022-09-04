وثيقة.. محافظ صلاح الدين ينهي تكليف قائممقام قضاء سامراء ويكلف بديلاً جديداً بالوكالة

شفق نيوز/ قرر محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل خضير هلوب، يوم الاحد، إنهاء تكليف برهان محمد عبـد حسين من مهام قائممقام قضاء سامراء وتكليف بديل له.

وجاء في امر اداري ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "إلحاقاً لأمرنا (1934 ) لسنة 2022 ذو العدد 6624 في 1 / 9 / 2022 والمتضمن سحب يد (محمود خلف احمـد) قائممقام قضاء سامراء مـن الوظيفة لحين إكمال الإجراءات التحقيقية أعمالها واستنادا للصــلاحية المخولـة إلينـا كرئيس لجهة غير المرتبطة بوزارة تقرر إنهاء تكليف (برهان محمد عبـد حسين) مـن مـهــام قائممقام قضاء سامراء بالوكالة اضافة الى وظيفته وتكليف ( بكر محمد شريف ) للقيـام بـمـهــام قائممقـام قضـاء ســامراء وكالــة لحين تسمية قائممقام جديد".

ولفتت الوثيقة التي تنشرها وكالة شفق نيوز، أدناه، الى "تنفيذ الأمر الإداري اعتبارا من تاريخ صدوره".