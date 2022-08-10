وثيقة.. محافظ صلاح الدين يعفي معاونه لشؤون الطاقة والاستثمار ويكلف بديلاً عنه

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من محافظ صلاح الدين، إسماعيل الهلوب، يوم الأربعاء، عن إعفاء معاون المحافظ لشؤون الطاقة والاستثمار، وتكليف آخر بديلاً عنه.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الهلوب أصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء تكليف منير حسين علي صالح من منصبه معاوناً لشؤون الطاقة والاستثمار وتكليف عثمان طه حسين بديلاً عنه.

وأكدت الوثيقة أن الأمر صدر بموجب صلاحيات قانون المحافظات رقم 21 لعام 2008.

ولم تكشف الوثيقة أسباب إعفاء معاون المحافظ لشؤون الطاقة والاستثمار من منصبه وتعيين بديلاً عنه.

وتشهد صلاح الدين تغييرات إدارية كثيرة بمناصب مديري الدوائر والمناصب الإدارية والتنفيذية ورؤساء الوحدات الإدارية لأسباب ودواعي متعددة.

وكان آخرها في 27 تموز/ يوليو الماضي، حيث أبلغ مصدر حكومي في صلاح الدين، وكالة شفق نيوز، بأن "محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل الهلوب أصدر أمراً إدارياً أعفى بموجبه معاونه لشؤون الخدمات والإعمار محمد محمود وتعيين رياض حميد الطايس بديلاً عنه".