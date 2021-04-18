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وثيقة.. محافظ ذي قار يعيد قائممقام الرفاعي السابق لمنصبه

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-18T15:44:02+0000
وثيقة.. محافظ ذي قار يعيد قائممقام الرفاعي السابق لمنصبه

شفق نيوز/ أصدر محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، يوم الأحد، أمراً إدارياً بإعادة تكليف قائممقام قضاء الرفاعي السابق كاظم الفياض.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد أعفى الخفاجي القائممقام الحالي عمار ياسر من منصبه، وأعاد السابق ليتولى مهامه مجدداً "لمقتضيات مصلحة العمل".

من جانبه، أوضح القائممقام العائد لمنصبه كاظم الفياض، لوكالة شفق نيوز، أن التكليف الحالي هو تكليف بالوكالة، لحين إصدار مجلس الوزراء قرارا بالتكليف الرسمي.

يشار إلى أن قضاء الرفاعي شهد خلال الأسابيع الماضية اضطراباً أمنياً وشعبياً، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء القائممقام كاظم الفياض من منصبه، وتعيين عمار ياسر الركابي بدلاً منه.

وعلى إثر ذلك، أعلن عمار الركابي في 25 آذار 2021، أنه طلب من المحافظ الأسدي إعفائه من منصبه، بعد أيام من تكليفه، للحفاظ على أمن مدينة الرفاعي، واستقرارها وسلامة أبنائها.

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