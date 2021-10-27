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وثيقة.. محافظ ذي قار يعفي اثنين من معاونيه ويعين بديلين عنهما

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-27T12:32:44+0000
وثيقة.. محافظ ذي قار يعفي اثنين من معاونيه ويعين بديلين عنهما

شفق نيوز/ أصدر محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، يوم الأربعاء، أمرين إداريين بإنهاء مهام اثنين من معاونيه وتكليف اثنان آخران بدلاً عنهما.

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وهي عبارة عن أمر إداري، فقد تقرر "إنهاء تكليف علي فاروق العبيدي من مهام معاون المحافظ للشؤون الفنية، وتكليف عبد الكريم قاسم محمد بدلاً عنه".

وتضمن الأمر الإداري أيضاً "إنهاء تكليف رائد عبد المحسن الجابري من مهام معاون المحافظ لشؤون الخدمات، وتكليف معاون المحافظ لشؤون المتابعة بإدارة المهام لحين تسمية البديل".

وفي وقت سابق اليوم، قدم معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية علي فاروق العبيدي، استقالته من منصبه الى المحافظ.

وعزا العبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سبب الاستقالة، إلى "وصوله لطريق مغلق في وضع حد لسياسة التخبط والازدواجية التي ترافق إدارة المحافظة للمحافظة نتيجة القرارات الخاطئة التي تم اصدارها وسياسة تقريب الفاسدين واختيار الاشخاص من غير أصحاب الكفاءة والمهنية في الاقسام المهمة التي تتولى إدارة الخطط وإعدادها لغرض النهوض بواقع المحافظة والخاصة بالمشاريع الخدمية".

وتابع أن "المحافظة أصبحت عاجزة عن استكمال انجاز المشاريع رغم وجود السيولة النقدية، بسبب عجز من آل الية اختيار المحافظ في الأقسام ذات العلاقة عن وضع خطة المحافظة واعدادها في التوقيتات اللازمة كذلك عدم اعتماد الآلية المعتمدة في التعاقدات الأخيرة للمشاريع التي أحيلت بسبب الاعتماد على اشخاص على رأس هرم الاقسام الخاصة بالتعاقدات"، مشيرا إلى أن "اللجان ذات العلاقة لطالما ارتكبت اخطاء سابقة وضعت الادارات السابقة في محل الاتهام وشبهات فساد وإخفاقات".

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