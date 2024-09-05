وثيقة.. محافظ ديالى يسحب يد رئيس هيئة الاستثمار ومصدر يكشف الكواليس

شفق نيوز/ أصدر محافظ ديالى عدنان محمد الشمري، يوم الخميس، أمراً إدارياً بسحب يد رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة.

وقال الشمري في الأمر الإداري الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تقرر سحب يد كريم ذياب احمد المكلف برئاسة هيئة استثمار ديالى من الوظيفة لمدة 60 يوماً".

وأضاف، "يتولى نائب رئيس الهيئة إدارة الهيئة بالوكالة طيلة مدة سحب اليد".

ولفت الشمري الى أن "ذلك يأتي لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً لاحكام المادة (۱۱ / أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة ۱۹۹۱ المعدل.

وفي السياق، كشف مصدر مطلع كواليس صدور قرار سحب يد رئيس هيئة الاستثمار في ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجلس ديالى حاول عقد جلسة لاقالة رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة واخفق بسبب عدم اكمال النصاب"، مبيناً أن "وفداً من المجلس ذهب الى المحافظ لاصدار قرار سحب اليد".

واشار المصدر الى أن "سحب اليد مخالفة ادارية ورئيس هيئة استثمار ديالى سيتوجه للقضاء الاداري لالغاء سحب اليد لأن سحب اليد في القانون يتم بناءً على توصيات لجنة تحقيقية".