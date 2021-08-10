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وثيقتان .. محافظة عراقية تعاود الإغلاق وتطالب بفرض حظر شامل للتجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-10T11:45:22+0000
وثيقتان .. محافظة عراقية تعاود الإغلاق وتطالب بفرض حظر شامل للتجوال

شفق نيوز/ طالب رئيس الحكومة المحلية في محافظة الأنبار علي فرحان حميد يوم الثلاثاء الامانة العامة لمجلس الوزراء، واللجنة العليا للصحة والسلامة بإعادة فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوعين في البلاد.

وعزا المحافظ في بيان سبب مطالبته بإعادة الحظر الشامل إلى "خطورة" الموقف الوبائي، وازدياد عدد الإصابات، وحالات الرقود في المستشفيات، والتي لم تسجل مثيلاتها منذ تفشي وباء كورونا.

ولفت إلى امتلاء أغلب ردهات العزل في المؤسسات الصحية التابعة للمحافظة بالمصابين بالحالات الشديدة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وفي بيان ثان أصدر المحافظ حزمة من الإجراءات الوقائية من بينها غلق قاعات المناسبات، والمسابح والمدن المائية وقاعات الرياضة والمتنزهات، مع تشديد الرقابة في الأسواق والمطاعم.

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