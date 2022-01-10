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وثيقة.. محافظة بغداد تباشر بأولى إجراءات صرف أجور المحاضرين والإداريين للشهر الجاري

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-10T09:17:21+0000
وثيقة.. محافظة بغداد تباشر بأولى إجراءات صرف أجور المحاضرين والإداريين للشهر الجاري

شفق نيوز/ وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم الاثنين، مديريات تربيات الكرخ والرصافة، بتزويد المحافظة بطلب تمويل بصرف اجور المحاضرين و الاداريين لشهر كانون الثاني الجاري حسب قرار 130.

وجاء في كتاب وجهه المحافط إلى مديريات تربية (الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة)، أنه "استنادا الى ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية في العدد (ق/۱۳/4/44//۲) المؤرخ ۲۰۲۲/۱/۳ تنسب قيامكم بتزويد الدائرة الإدارية والمالية قسم التنظيم المالي بكتاب طلب التمويل الخاص بصرف أجور المحاضرين والاداريين المشمولين بقرار رقم (۱۳۰) لسنة ۲۰۲۱ لشهر كانون الثاني لسنة ۲۰۲۲ ليتسنى لنا مفاتحة وزارة المالية بذلك

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