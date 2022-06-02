سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة.. مجلس القضاء الأعلى ممتعض من إساءة "قناة الدولة العراقية"

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-02T07:19:25+0000
وثيقة.. مجلس القضاء الأعلى ممتعض من إساءة "قناة الدولة العراقية"

شفق نيوز/ أبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، امتعاضه من إساءة "قناة الدولة العراقية" ازاء ماعرضته في احدى البرامج الحوارية.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس المجلس، وموجهة الى رئيس شبكة الاعلام العراقية، حملت عنوان "إساءة"، وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن مجلس القضاء الاعلى يحرص على حماية حرية التعبير عن الرأي والاعلام المكفولة بموجب المادة (٣٨ ) من الدستور عبر الاعمام على كافة المحاكم بضرورة مراعاة معاملة الاعلاميين معاملة تنسجم مع طبيعة عملهم ضمن الاطار الدستوري .

واضاف ان المجلس يأسف لنهج قناة الدولة الرسمية (العراقية) بالاساءة الى مجلس القضاء الاعلى كمؤسسة وشخوص القائمين على ادارتها بتعمد اضعاف ثقة المواطنين بالقضاء وما يصدر عنه عن طريق استضافة من لديهم رأي سلبي (متطرف) بالقضاء عبر برنامح يديره اعلامي لديه راي شخصي سلبي ومتطرف ايضا يتطابق مع من يتعمد استضافتهم بقصد اخراج هذه الاساءات الى جمهور المشاهدين وكانها بدرت من ضيوف البرنامج لا من القناة.

وجاء في كتاب القضاء ايضا، نرى ان هذا النهج غيرالمسؤول مفضوح للمتخصص ولا يليق بقناة تمول بشكل رسمي من اموال الشعب في ظرف يحتاج تكاتف جميع المخلصين على العراق ( فعلا لا قولا ) لتجاوز الازمات التي للأسف كان جزء منها بعض المحسوبين على وسائل الاعلام ممن اعتاد على اشاعة الاكاذيب والفوضى في المجتمع .

وأمس الاربعاء، قررت شبكة الاعلام العراقي منع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها واخبارها، بعد "اساءات" صدرت منه ازاء القضاء وشخصيات اخرى، كما قررت الشبكة الغاء برنامج ( المحايد) للاعلامي سعدون ضمد والذي يقدم في قناة العراقية الحكومية.

related

السجن المؤقت لعشر سنوات لمدير مزيف لمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى

Date: 2022-03-09 08:46:20
السجن المؤقت لعشر سنوات لمدير مزيف لمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى

دعوى قضائية ضد الكاظمي.. هل سيمثل أمام المحكمة؟

Date: 2021-07-04 10:28:38
دعوى قضائية ضد الكاظمي.. هل سيمثل أمام المحكمة؟

العراق يعلن عطلة رسمية

Date: 2021-03-09 11:31:00
العراق يعلن عطلة رسمية

حصيلة كورونا العراق .. 126 إصابة جديدة ولا وفيات خلال 24 ساعة

Date: 2022-05-18 13:01:36
حصيلة كورونا العراق .. 126 إصابة جديدة ولا وفيات خلال 24 ساعة

بغداد تستيقظ على اختناقات مرورية

Date: 2021-12-15 05:12:16
بغداد تستيقظ على اختناقات مرورية

العراق يسجل اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-02-25 11:29:41
العراق يسجل اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا

فقدان أثر فتى عمره 14 عاماً قرب مدخل سنجار

Date: 2022-02-18 17:48:14
فقدان أثر فتى عمره 14 عاماً قرب مدخل سنجار

انخفاض بوفيات وإصابات كورونا اليومية في العراق

Date: 2021-09-22 13:03:45
انخفاض بوفيات وإصابات كورونا اليومية في العراق