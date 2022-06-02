وثيقة.. مجلس القضاء الأعلى ممتعض من إساءة "قناة الدولة العراقية"

شفق نيوز/ أبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، امتعاضه من إساءة "قناة الدولة العراقية" ازاء ماعرضته في احدى البرامج الحوارية.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس المجلس، وموجهة الى رئيس شبكة الاعلام العراقية، حملت عنوان "إساءة"، وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن مجلس القضاء الاعلى يحرص على حماية حرية التعبير عن الرأي والاعلام المكفولة بموجب المادة (٣٨ ) من الدستور عبر الاعمام على كافة المحاكم بضرورة مراعاة معاملة الاعلاميين معاملة تنسجم مع طبيعة عملهم ضمن الاطار الدستوري .

واضاف ان المجلس يأسف لنهج قناة الدولة الرسمية (العراقية) بالاساءة الى مجلس القضاء الاعلى كمؤسسة وشخوص القائمين على ادارتها بتعمد اضعاف ثقة المواطنين بالقضاء وما يصدر عنه عن طريق استضافة من لديهم رأي سلبي (متطرف) بالقضاء عبر برنامح يديره اعلامي لديه راي شخصي سلبي ومتطرف ايضا يتطابق مع من يتعمد استضافتهم بقصد اخراج هذه الاساءات الى جمهور المشاهدين وكانها بدرت من ضيوف البرنامج لا من القناة.

وجاء في كتاب القضاء ايضا، نرى ان هذا النهج غيرالمسؤول مفضوح للمتخصص ولا يليق بقناة تمول بشكل رسمي من اموال الشعب في ظرف يحتاج تكاتف جميع المخلصين على العراق ( فعلا لا قولا ) لتجاوز الازمات التي للأسف كان جزء منها بعض المحسوبين على وسائل الاعلام ممن اعتاد على اشاعة الاكاذيب والفوضى في المجتمع .

وأمس الاربعاء، قررت شبكة الاعلام العراقي منع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها واخبارها، بعد "اساءات" صدرت منه ازاء القضاء وشخصيات اخرى، كما قررت الشبكة الغاء برنامج ( المحايد) للاعلامي سعدون ضمد والذي يقدم في قناة العراقية الحكومية.