وثيقة.. مجلس الدولة يقرر استمرار محافظ ديالى بتصريف الأمور اليومية ومجلسها يطعن بالقرار

شفق نيوز/ قرر مجلس الدولة، يوم الأربعاء، استمرار محافظ ديالى الفائز بعضوية مجلسها مثنى التميمي بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب جديد، في حين قدم أعضاء بمجلس ديالى طعناً بالقرار، وفق ما كشفه الخبير في الشأن السياسي علي خوام التميمي.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ديالى السابق مثنى التميمي استحصل قبل 3 أسابيع موافقة امانة مجلس الوزراء للإستمرار بمنصبه، إلا أن النائب احمد الموسوي خاطب أمانة مجلس الوزراء للتوضيح حول قانونية عودته واتضح بإجابة الدائرة بكتاب لاحق بأن عضو مجلس المحافظة الذي أدى اليمين القانون لا يحق له الجمع بين وظيفتين".

وأضاف أن "لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أرسلت كتاباً الى قانونية امانة مجلس الوزراء ومحافظة ديالى تبين فيه أن عضو مجلس المحافظة لا يجوز له ممارسة أي عمل آخر".

وأشار التميمي الى أن "كتاب مجلس الدولة اليوم هو إجابة بعدما قامت محافظة ديالى بمخاطبته لبيان الرأي لكل ما سبق وجاءت الاجابة على شكل قرار والقرار يعتمد على مبدأ قانوني بأن عضو مجلس المحافظة او النائب الذي أدى اليمين القانوني يمكن من ممارسة عمله في تصريف الامور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد".

وبين التميمي أن "الدستور له العلوية ثم المبادئ ثم التعليمات وقانون مجالس المحافظات الاخير يشير بصراحة إلى عدم امكانية استمرار عضو مجلس المحافظة الذي أدى اليمين بأي عمل"، لافتا الى "تقديم طعن من قبل أعضاء في مجلس ديالى بقرار مجلس الدولة وعليه تتحول القضية من بيان رأي إلى مرافعة ادارية في محكمة القضاء الإداري".

وكان مجلس الدولة قد وجه كتابا رسميا يتضمن قراراً يجيز للمحافظ السابق لديالى مثنى التميمي الاستمرار بمنصبه لتسيير الأمور اليومية على الرغم من فوزه بعضوية مجلس المحافظة.