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وثيقة .. أمانة بغداد تقرر إزالة تماثيل ونصب في العاصمة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-25T12:39:33+0000
وثيقة .. أمانة بغداد تقرر إزالة تماثيل ونصب في العاصمة

شفق نيوز/ قررت أمانة بغداد يوم الخميس إزالة التماثيل والنصب غير المطابقة للمواصفات الفنية والمصنوعة من مادة "الفايبر كلاس" للحفاظ على المشهد "الحضاري والحضري" بالعاصمة.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع أمين بغداد وكالة علاء كاظم معن المعماري وتحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه فقد تقرر "عدم منح الموافقات على إقامة الأعمال الفنية، والنصب النحتية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة عالميا خصوصا تلك الإعمال المصنوعة من مادة الألياف الزجاجية "الفايبر كلاس" في الساحات والشوارع والأماكن العامة ضمن حدود تصميم الأساس لمدينة بغداد".

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