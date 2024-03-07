وثيقة .. كلية عراقية تفصل طالبة لوضعها صورة صدام حسين على قبعة التخرج

شفق نيوز/ قررت كلية الرافدين الجامعة في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، فصل الطالبة عبير طارق علوان من الكلية لوضعها صور رئيس النظام السابق الراحل صدام حسين على قبعة التخرج أثناء مراسم التقاط صور داخل الحرم الجامعي.

ووفقا لأمر إداري صادر بتاريخ 7 من شهر آذار/مارس الجاري ومُذَيّل بتوقع عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمود جواد أبو الشعير، فقد تقرر فصل الطالبة (عبير طارق علوان) قسم تقنيات المختبرات الطبية للفترة المتبقية من العام الدراسي 2023 / 2024، وذلك لمخالفتها تعليمات وضوابط الحرم الجامعي استناداً إلى المادة - 5 - ثانياً من تعليمات انضباط الطلبة رقم (160) لسنة 2007.

وتداولت صفحات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء فيديوهات تظهر فيه الطلبة وقد وضعت صورة لصدام حسين فوق قبعة التخرج التي كانت ترتديها مما أثار جدلا واسعا من قبل مدونين.

واقرّ مجلس النواب العراقي في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.