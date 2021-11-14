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وثيقة.. كركوك تلزم الهيئات التدريسية والأكاديمية بأخذ اللقاح وتتوعد المخالفين بالإعفاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-14T09:17:43+0000
وثيقة.. كركوك تلزم الهيئات التدريسية والأكاديمية بأخذ اللقاح وتتوعد المخالفين بالإعفاء

شفق نيوز/ قررت محافظة كركوك، يوم الاحد، أن يكون أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلزامياً للهيئات التدريسية والتعليمية والأكاديمية.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، مذيلة باسم محافظ كركوك راكان الجبوري، أنه "استنادا الى ما جاء بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ولغرض الحد من انتشار فيروس کورونا ومتحوراته تقرر أن يكون أخذ اللقاح للهيئات التدريسية والتعليمية والأكاديمية الزامياً واي مسؤول في قطاعي التربية والتعليم العالي غير ملقح لأسباب صحية يتوجب عليه جلب تقرير من اللجنة الطبية المختصة في دائرة صحة كركوك".

واضافت الوثيقة، "يتولى رئيس الجامعة او عميد الكلية او مدير عام التربية اعفائه من المسؤولية اذا لم يتم اخذ اللقاح او الحصول على تقرير طبي يؤكد عدم امكانية اخذ اللقاح مع لزوم مراجعة تنفيذ التوجيه دورية والانتهاء من عملية اخذ اللقاح خلال مدة (۳۰) يوما".

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