وثيقة.. كركوك تصدر توجيهات جديدة بشأن الدوام الرسمي

شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك، يوم الاحد، منع دخول الموظفين والمراجعين إلى دوائر الدولة ما لم يبرزوا بطاقة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ اليوم من مكتب محافظ كركوك، راكان الجبوري، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تقرر "إعادة وضع الدوام الرسمي لعموم مؤسسات الدولة لغاية الساعة 2:45 بعد الظهر".

واشترطت "إبراز کارت اللقاح لدخول الموظف والمراجع للدائرة، او جلب فحص PCR يثبت عدم الاصابة لم يمض عليه سبعة ایام بشكل مستمر ويعمل به من تاريخ الأول من شهر ايلول المقبل".

وأكدت إدارة المحافظة على ان "يكون دوام دوائر الدولة كافة اعتبارا من اليوم بنسبة 50% ولقطاعات الصحة، والنفط من غير الاداريين، والبلديات، والبلدية، والماء، والمجاري، والموارد المائية، بنسبة 75% فما دون لضمان تقديم خدمات متواصلة".