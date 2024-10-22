وثيقة .. قرار يعيد رئيس هيئة استثمار ديالى لمنصبه بعد سحب يده

شفق نيوز/ كشفت وثيقة، صادرة من وزارة العدل العراقية عن قرار يقضي بإعادة كريم العزاوي الى منصبه رئيسا لهيئة استثمار ديالى وإلغاء قرار المحافظ بسحب يده.

وقال كريم العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن"القرار الذي صدر هو عن دائرة التنفيذ بعدما حكمت محكمة قضاء الموظفين بإلغاء قرار سحب اليد الصادر بحقي لمخالفته للقانون".

وأضاف أن "القضاء كان هو الفيصل في قضيتنا، وأصدر الحكم بإلغاء قرار سحب اليد واعادتها الى مهام عملنا".

وكان محافظ ديالى عدنان الشمري أصدر في 5 أيلول/سبتمبر 2024 قرارا بسحب يد رئيس هيئة استثمار ديالى كريم العزاوي من منصبه.