وثيقة.. قائممقام في ذي قار يقطع الماء عن مركز المحافظة

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من مديرية ماء ذي قار، يوم الخميس، عن قيام مسؤول إحدى الوحدات الإدارية بقطع الماء عن مركز المحافظة، وتهديد الموظف المسؤول عن الحصص المائية بالسجن.

وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ اليوم من مدير عام ماء ذي قار، باسم جار الله صفوك، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن قائممقام قضاء الغراف ومسؤول مركز ماء الغراف قاما بالتجاوز على الحصة المائية المقررة للقضاء.

وبينت الوثيقة ان القائممقام زار موقع خزان ماء الغراف وقام بتهديد المواظف المتواجد اثناء العمل بالسجن في حال الالتزام بالحصة المائية ووضع الاقفال على منافذ الماء.

واشارت الى ان "هذا التصرف يتنافى مع السلوك الوظيفي والمهني ويؤثر سلباً على ضغط الماء وعمل المضخات وتوقف بوسترات دفع الماء الى مدينة الناصرية".