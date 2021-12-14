وثيقة.. عقوبات بالجملة تطال عناصر في "فرقة العباس" بتهمة "عصيان" الأوامر

شفق نيوز/ أصدر ميثم الزيدي قائد فرقة العباس القتالية، أحد فصائل "حشد العتبات"، يوم الثلاثاء، جملة من العقوبات بحق عناصر من الفرقة بتهمة "عصيان" أوامر القيادة.

ووفقا لامر اداري حصلت عليه وكالة شفق نيوز، فأن الزيدي "اصدر عقوبات بحق 5 مقاتلين لتركهم واجبهم والتحريض على عصيان أوامر القيادة".

يأتي هذا في أعقاب اعتصام مقاتلين داخل مقر الفرقة في كربلاء للمطالبة بإقالة قائدها ميثم الزيدي ومتهمين اياه باختلاس الأموال أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم المعتصمين ابو علي الاشتر لوكالة شفق نيوز، ان " قيادة الفرقة استلمت قبل مدة طويلة مبلغ 30 مليار دينار عراقي كحقوق مالية للمجاهدين في فرقة العباس القتالية والبالغ عددهم قرابة 3000 عنصر امني". وأضاف أن "إدارة الفرقة استلمت هذه الاموال وقامت باستخدامها لصالحها الشخصي، والاستثمار بها تحت غطاء العتبة الحسينية ".

وكشفت فرقة العباس القتالية، وهي أحد الفصائل التابعة لوزارة الدفاع، عن محاولة وصفتها بـ"البائسة" لشق صفوفها.

وقالت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "دأبت ان تلتزم بالأطر الشرعية والقانونية في اوقات الحرب وفي أصعب المواقف القتالية ضد العدو الداعشي فضلا عن اوقات السلم".

وتابعت، "لكن للأسف أن بعض الاشخاص يحاولون التحريض على الفوضى؛ اذ فيهم سماعون للفتنة وللباطل ولعل من يغذي ذلك من خارج الفرقة".

وأضافت أن "ما حصل اليوم يندرج ضمن إثارة الفوضى واللاقانون تحت ادعاءات باطلة وأوهام من نسج الباطل، ولقد كان مسؤولو الفرقة في منتهى الحكمة بالتعامل مع المحاولة البائسة للإنشقاق".

وختمت بيانها بالقول، "ستقوم الفرقة باتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية وتحت انظار القائد العام للقوات المسلحة". وفيما يلي نص الامر الاداري: