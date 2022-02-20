وثيقة.. إعفاء مدير صحة ذي قار وتعيين بديل له

شفق نيوز/ اعفى وزير الصحة بالوكالة هاني العقابي، يوم الأحد، مدير صحة ذي قار سعدي الماجد من منصبه وتعيين بديل له.

وجاء في أمر وزاري موقع من العقابي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "لاحقا للأمرين الوزاريين المرقمين (۲۹۱) في ۲۰۲۱/۷/۱۳ و (۱۰) في ۲۰۲۲/۱/۱٦ واستنادا للصلاحيات المخولة الينا قررنا انهاء تخويل الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية الممنوحة لـ ( سعدي كاظم الماجد ) بموجب الأمر بين الوزاريين أعلاه وتخويل ( جعفر ناصر حسين) الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية الممنوحة للسيد مدير عام دائرة صحة ذي قار ولمدة ثلاثة أشهر ولحين تعيين مدير عام جديد".