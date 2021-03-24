وثيقة.. إعفاء مدير صحة الديوانية بسبب سوء الخدمات الطبية وتجريده من منصبه السابق

شفق نيوز/ أصدر وزير الصحة حسن التميمي، يوم الأربعاء، أمراً بإعفاء مدير صحة الديوانية لعدم جديته في متابعة الخدمات الصحية التي تقدمها دائرته.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ اليوم، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن فريقاً من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الحكومية، زار دائرة صحة الديوانية واطلع على سوء الخدمات الطبية والصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وبناء على ذلك قام الوزير بإعفاء المدير العام المكلف لصحة الديوانية الدكتور أحمد عبد شنين كاظم من منصبه، لعدم تلافيه للسلبيات الموجودة.

وتضمن الأمر أيضاً الإعفاء من منصبه السابق وهو معاون مدير عام دائرة صحة الديوانية للشؤون الإدارية، ونقله إلى مستشفى الشامية العام.

ووجه وزير الصحة بتكليف معاون المدير الاداري للشؤون الفنية الدكتور يحيى فالح محمد، ومنحه الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية لإدارة الدائرة لمدة ثلاثة اشهر.