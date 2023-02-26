وثيقة.. إعفاءات بالجملة تطال مسؤولين بالاتصالات العراقية

شفق نيوز/ أصدرت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم الأحد، أمراً وزارياً بإعفاء عدد من المسؤولين في الوزارة.

وبحسب أمر وزاري، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، فأن الياسري قررت إعفاء 9 مسؤولين من مهامهم في مديرية اتصالات ومعلوماتية بابل، التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بالإضافة الى نقل واحد الى خارج هذه المديرية.

وفي وثيقة ثانية، وجهت الوزيرة الياسري مديري مديريات الاتصالات والمعوماتية في المحافظات كافة بالابتعاد عن المجاملات الشخصية والعشائرية والمناطقية التي اعتمدت سابقاً في تكليف واختيار بعض الادارات.

ووجهت الياسري ايضاً مديري مديريات الاتصالات والمعوماتية باعفاء مسؤولي المجمعات ومديري الاقسام ومسؤولي الشعب ممن مضى على توليهم المسؤولية 4 سنوات فاكثر وتكليف آخرين.