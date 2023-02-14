القضاء العراقي يصدر أمر استقدام بحق "البلوغر" همسة ماجد

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة، اليوم الثلاثاء، أمر استقدام بحق "البلوغر" همسة ماجد بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.

وقال مصدر قضائي وآخر أمني لوكالة شفق نيوز، إن أمر الاستقدام صدر بحق ماجد وفقا للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.

وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام الماضي، حكماً بالسجن بحق (همسة ماجد).

وقال مصدر قضائي في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء اصدر قراراً يقضي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق (همسة ماجد) على خلفية تهديدها لمحامية، مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي".