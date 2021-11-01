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وثيقة.. شكوى ضد قائممقام الديوانية بتهمة التواطؤ مع أصحاب المولدات الأهلية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-01T12:57:23+0000
وثيقة.. شكوى ضد قائممقام الديوانية بتهمة التواطؤ مع أصحاب المولدات الأهلية

شفق نيوز/ تلقت محكمة تحقيق النزاهة في محكمة استئناف الديوانية الاتحادية، يوم الاثنين، شكوى ضد قائممقام قضاء الديوانية بتهمة التواطؤ مع أصحاب المولدات الأهلية.

وطبقا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد رفع شخص حقوقي وآخر محامي، شكوى ضد قائممقام قضاء الديوانية حيدر فاضل لقيامه برفع "سعر الامبير الواحد الى 7 آلاف دينار لشهر تشرين الاول الماضي و6 آلاف دينار للشهرين الجاري والمقبل".

واشارا بحسب الوثيقة الى ان سعر الامبير في العام الماضي "كان 3 آلاف دينار في مثل هذا الوقت من السنة، إضافة إلى أن تجهيز التيار الكهربائي في العام الحالي والماضي بنفس معدل التجهيز، حيث انه يصل إلى 24 ساعة يوميا في بعض الأيام".

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