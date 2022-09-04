وثيقة .. سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل، اليوم الأحد، سحب يد مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران موسى لمدة شهرين على خلفية التحقيق في قضية الطائرات العاطلة عن العمل.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة بتاريخ اليوم ومذيل بتوقيع مدير عام الدائرة الإدارية والمالية وكالة أحمد خلف بنيان، جاء فيه، إن الوزير وافق على سحب يد موسى مدة لا تتجاوز 60 يوما لضمان سير التحقيق.

وكشف مكتب وزير النقل، في شهر آب/أغسطس الماضي عن وجود أكثر من (20) طائرة لدى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية "غير عاملة" ولم تخضع للصيانة والادامة، عاداً هذه الحالة "مؤشر فساد كبير" تمنع تعظيم الإيرادات المالية للشركة.

جاء ذلك طبقا لوثيقة صادرة من مكتب وزير النقل تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، والتي خاطب فيها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، قائلا بأن "عدد الطائرات غير العاملة يتجاوز (20) طائرة، وهذا عدد مخيف ويؤشر بعدم إمكانية إدارة الشركة متابعة القسم الفني بصورة صحيحة، وعدم إمكانية القسم الفني بمهامه الرئيسة وهي ادامة الطائرات".

وأضافت الوثيقة المذيلة بتوقيع مدير مكتب الوزير حسين محسن أن هذا الأمر "سيؤثر سلباً على عمل الشركة وأدائها واستغلال هذه الطائرات لغرض رفع المستوى المالي التي يفترض أن تحققها الطائرات للشركة وكذلك على جدولة حركة الطائرات وخدمة الخطوط التي تعمل عليها الشركة".

وحمل مدير مكتب الوزير إدارة الشركة والقسم الفني "تبعات عدم الاهتمام بصيانة هذه الطائرات وعدم اتباع الطرق الصحيحة للحصول على الأدوات الاحتياطية".

وتابعت الوثيقة أن هذه الحالة" تؤشر وجود فساد كبير بهذا الخصوص، كما أن الطائرتين ايرباص (A220) لم تحسم قضيتها لحد الآن، وكذلك طائرة (B737-700) التي مضى على جثمانها في أرض المطار (3 أشهر) بعد تسلمها من شركة (فلاي بغداد) وهذا يؤدي الى اندثار الطائرة ويفسر باللامبالاة وعدم الجدية في إعادة هذه الطائرة الى الخدمة بالرغم من توجيهات الوزير المستمرة بذلك".

ودعت الوثيقة إلى "اتخاذ ما يلزم وإعلام الوزارة بذلك"، محذرة أنه "بخلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المال العام، وإعادة هذه الطائرات الى وضعها الطبيعي لغرض الاستفادة منها للنقل الجوي التجاري وتعظيم موارد الشركة".