وثيقة: رئيس سلطة الطيران المدني يطلب إعفاءه من منصبه بسبب "ضغوط فائقة"

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي، يوم الثلاثاء، عن التقدم بطلب إعفاءه من منصبه بسبب ما وصفه "ضغوط فائقة".

ونصت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من قبل الأسدي، على إنه "يرجى التفضل بعرض الموضوع على أنظار رئيس مجلس الوزراء بقبول إعفائي من تكليفي من رئاسة سلطة الطيران المدني بسبب ضغوط تفوق طاقتي".

ولم يذكر الأسدي، في وثيقة الطلب المؤرخ بتاريخ 7 كانون الثاني الحالي، نوع الضغوط التي يتعرض لها.