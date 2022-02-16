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وثيقة.. رئاسة الوزراء تكلف رئيساً لهيئة استثمار صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-16T09:31:55+0000
وثيقة.. رئاسة الوزراء تكلف رئيساً لهيئة استثمار صلاح الدين

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة الوزراء العراقي، ورئاسة هيئة الاستثمار المركزية قراراً بتكليف مدير جديد للهيئة في محافظة صلاح الدين، خلفا للمدير الحالي ليث حميد الجبوري.

وبموجب الوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز، جرى "تكليف نائب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين المهندس محمد يونس حسن، بإدارة شؤون الهيئة لحين تكليف مدير جديد".

وأعلن محافظ صلاح الدين، عمار خليل الجبوري، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إحالة رئيس هيئة استثمار المحافظة إلى المحاكم المختصة بسبب سوء الإدارة والتزوير.

وجاء هذا القرار بناءً على توصيات لجنة تحقيقية مختصة بقضايا تزوير ارتكبها رئيس الهيئة تتعلق بتزوير شهادته الدراسية، وتزوير تقرير طبي للحصول على إجازة مرضية.

وتضمن أمر المحافظ، تكليف نائب رئيس الهيئة محمد يونس حسن، بمهام إدارة الهيئة لحين اختيار رئيس جديد.

وكانت قوة من مكتب المحافظة أغلقت دائرة استثمار صلاح الدين في نهاية شهر كانون الثاني بعد رفض رئيسها تنفيذ قرار المحافظة بالتنحي عن المنصب.

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