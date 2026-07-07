وثيقة رسمية تؤكد احتجاز 5 صيادين عراقيين في الكويت

شفق نيوز- البصرة

كشفت وثيقة رسمية، يوم الثلاثاء، عن احتجاز السلطات الكويتية زورق صيد عراقي وطاقمه المؤلف من خمسة صيادين، وسط غياب أي إعلان رسمي بشأن مصيرهم، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق من الحكومتين المحلية أو الاتحادية.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن جمعية صيد وتسويق الأسماك وجهت كتاباً إلى قائممقامية الفاو، أبلغتها فيه باحتجاز السلطات الكويتية زورق صيد عراقي وطاقمه المؤلف من خمسة أشخاص.

وأظهرت الوثيقة أن قائممقامية الفاو أحالت الكتاب إلى مكتب محافظ البصرة لاتخاذ ما يلزم بشأن الحادثة، من دون أن تتضمن تفاصيل إضافية عن أسباب الاحتجاز أو مكان وجود الصيادين.

ولم يصدر، حتى الآن، أي بيان رسمي من الحكومة الاتحادية أو السلطات المحلية في البصرة بشأن الحادثة، أو الإجراءات المتخذة للكشف عن مصير الصيادين والعمل على إطلاق سراحهم.

وكان الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله في البصرة، الذي يقوده النائب عامر عبد الجبار، قد دعا أمس الاثنين الحكومة العراقية إلى التحقيق في أنباء تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي واحتجاز خمسة صيادين عراقيين، مطالباً باتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق من أمس الاثنين، بفقدان الاتصال بخمسة صيادين من أبناء قضاء الفاو جنوب البصرة، عقب حادث وقع في المياه الإقليمية العراقية، وسط معلومات أولية تحدثت عن تعرض زورقهم لإطلاق نار من قبل دورية تابعة لخفر السواحل الكويتية، قبل اقتيادهم إلى داخل الأراضي الكويتية.