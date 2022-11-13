وثيقة .. دعوى قضائية ضد قناة فضائية عراقية بتهمة "الإساءة" للإمام المهدي

شفق نيوز/ رفع محام يُدعى أحمد شهيد مرهون، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد قناة "دجلة" الفضائية العراقية بتهمة الإساءة والسخرية من الإمام محمد بن الحسن العسكري وهو الإمام الـ12 لدى المسلمين الشيعة.

وأقام المرهون الدعوى لدى محكمة تحقيق الكرادة في العاصمة بغداد ضد كل من: المدير المفوض لقناة دجلة، والإعلاميين خمائل الكاتب، وعلاء الجبوري.

وتنص الدعوى أنه "بتاريخ 8/11/2022 سبق أن قاما المشكو منهما الثاني والثالث عبر برنامجهما (عالمكشوف) الذي يُبث يوميا عبر (قناة دجلة) بالإساءة والسخرية من مقام الإمام المهدي".

وكان الإعلاميان خمائل الكاتب وعلاء الجبوري قد انتقدا في برنامجهما عالمكشوف قيام طالبات في اعدادية الفردوس للبنات في منطقة "حي أور" شرقي العاصمة بغداد بقراءة انشودة "سلام يامهدي" الدينية في يوم الاصطفاف الإسبوعي.