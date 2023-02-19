وثيقة .. دعوى قضائية ضد الإعلامي عدنان الطائي بتهمة اثارة "النعرات الطائفية وخلق الفتنة"

شفق نيوز/ قدّم المحامي المدعو أحمد شهيد، يوم الأحد، دعوى لدى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والاعلام ضد الإعلامي العراقي عدنان الطائي بتهمة "اثارة النعرات الطائفية وخلق الفتنة".

وجاء في الدعوى المقدمة أنه "بتـاريخ ۱۲ و ۱۳ / ۲ / ۲۰۲۳ لاحظنا المدعو (عـدنان الطـائي) مـن خـلال برنامجـه (الحـق يقـال) الـذي يُبث عبـر قنـاة (UTV) الفضـائية بـالتحريض وإثارة النعرات والتأجيج الطائفي ويهدد السلم الأهلي ويشيع أجـواء الكراهية وخلق فتنـة بـين أبناء شعبنا بالتهجم والإساءة بحـق الرادود الحسيني (باسـم الكربلائي) مستغلا بذلك ذكـرى زيـارة استشهاد الإمام الكاظم عليـه السـلام". وفقا للدعوى فإن الطائي "يتحمـل جـزءا كبيـرا مـمـا حـصـل أثنـاء الزيارة الرجبيـة مـن تفجير بـحـزام نـاسـف اراد استهداف زوار الإمـام عليـه السـلام وبسببه راح ضحيته ثلة من قواتنا الأمنية البطلة .

وطلب المحامي من قاضي المحكمة "اتخـاذ ومتابعـة الاجراءات القانونيـة كافة بحقـه".

كما طالب ايضا بـ"مفاتحـة هيئـة الاعـلام والاتصـالات بمنعـه مـن الظهـور إعلاميـا واشـعـار المنظمة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة ( الشـرطة الدوليـة الانتربـول) بعـد إصـدار امر قبض بحقه".