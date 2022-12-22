وثيقة .. دعوى قضائية ضد الإعلامي العراقي "أحمد البشير"

شفق نيوز/ قدّم كل من المحامي أحمد شهيد مرهون، والإعلامي سرمد سلام لفتة، يوم الخميس، دعوى قضائية إلى محكمة تحقيق الكرخ ضد الإعلامي العراقي أحمد البشير مقدم البرنامج الكوميدي الساخر "البشير شو" بتهمة التهجم والإساءة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الراحل "أبو مهدي المهندس".

وكان برنامج البشير قد بدأ عروضه في العام 2014، وهو يبث أسبوعيا على قناة "دوتشيه فيله" الألمانية الناطقة بالعربية، وما زال العراقيون يتابعون العرض عبر الانترنت.

وبحسب مركز أبحاث "غلوبال انفلوانس ريسيرش" السويسري، فان البشير يعتبر بين 20 شخصية الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

وتنشر وكالة شفق نيوز نص الدعوى المقامة ضد أحمد البشير: