وثيقة.. دعوى قضائية ضد "الفارس" و"المعتصم" بتهمة الإساءة لزوار الحسين

شفق نيوز/ رفع محامٍ، يوم الإثنين، دعوى قضائية ضد مقدم ومقدمة برامج "نزار الفارس" و"منال المعتصم" بتهمة الاستهزاء والتشفي بزوار الامام الحسين.

وجاء في نص دعوى اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، مقدمة الى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، أن "(نزار الفارس) وعبر صفحته في الفيس بوك نشر كلاماً في غاية الاهمية والخطورة تطرق فيه بالاساءة والسخرية والاستهزاء بحق مقام وقدسية الإمام الحسين (عليه السلام ) علما ان نزار الفارس يندرج ضمن اصحاب المحتوى السيء ( الهابط )".

وأضاف مقدم الدعوى أنه "بتاريخ 28 / 8 / 2023، قامت ( منال المعتصم بالتشمت والتشفي والاستهزاء من زوار وضيوف الإمام الحسين والعراق، بعد وفاتهم بحادث سير مروع مستغلين بذلك مناسبة أربعينية سيد الشهداء لإثارة النعرات الطائفية وهو امر مخالف للقانون الذي جرم وحرم الاساءة للطوائف الدينية لاسيما في نص المادة (372) من قانون العقوبات العراقي النافذ المرقم 111 لسنة 1969 الفقرة اولاً التي تنص "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات" (من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها)".

وتابع "لكل ما تقدم نطلب منكم اتخاذ ومتابعة كافة الاجراءات القانونية بحق نزار الفارس ومنال المعتصم ليكونوا عبرة لمن تسول نفسه المساس بالطوائف الدينية في قادم الأيام".