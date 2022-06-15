وثيقة حكومية.. لا مانع من إضافة خدمة المتعاقدين والأجور اليومية

شفق نيوز/ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عدم وجود مانع قانوني من إضافة خدمة المتعاقدين والأجور اليومية للمعينين على الملاك العام، وفق وثيقة رسمية كشف عنها النقاب اليوم الاربعاء.

وجاء في كتاب موقع من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وموجه الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "نظراً لكثرة الاستفسارات الواصلة إلينا مـن الوزارات والجهات غير المرتبطـة بوزارة والمحافظات بشأن إمكانية إضافة خدمات المتعاقدين المعينين على الملاك المؤقت والأجراء اليوميين وتسديد التوقيفات التقاعدية عنها، أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون إضافة الخدمة العقدية للمتعاقدين والأجراء اليوميين استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ عند تعيينهم في دوائر الدولة والقطاع العام".

كما اكد الكتاب أنه "لا تحتسب أية خدمة لأغراض التقاعد ما لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية، ونؤكد بذلك أحكام المادة (٢٠/أولا/أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة ٢٠١٤ (المعدل)".

ولفت الى ان "قيام وزارة المالية بتسديد التوقيفات التقاعدية على وفق الفقرة (١٧) من القرار رقم (۳۳۷) لسنة ٢٠١٩ مقيد بشرط توافر التخصيصات المالية".