سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة حكومية.. لا مانع من إضافة خدمة المتعاقدين والأجور اليومية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-15T16:58:44+0000
وثيقة حكومية.. لا مانع من إضافة خدمة المتعاقدين والأجور اليومية

شفق نيوز/ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عدم وجود مانع قانوني من إضافة خدمة المتعاقدين والأجور اليومية للمعينين على الملاك العام، وفق وثيقة رسمية كشف عنها النقاب اليوم الاربعاء.

وجاء في كتاب موقع من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وموجه الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "نظراً لكثرة الاستفسارات الواصلة إلينا مـن الوزارات والجهات غير المرتبطـة بوزارة والمحافظات بشأن إمكانية إضافة خدمات المتعاقدين المعينين على الملاك المؤقت والأجراء اليوميين وتسديد التوقيفات التقاعدية عنها، أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون إضافة الخدمة العقدية للمتعاقدين والأجراء اليوميين استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ عند تعيينهم في دوائر الدولة والقطاع العام".

كما اكد الكتاب أنه "لا تحتسب أية خدمة لأغراض التقاعد ما لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية، ونؤكد بذلك أحكام المادة (٢٠/أولا/أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة ٢٠١٤ (المعدل)".

ولفت الى ان "قيام وزارة المالية بتسديد التوقيفات التقاعدية على وفق الفقرة (١٧) من القرار رقم (۳۳۷) لسنة ٢٠١٩ مقيد بشرط توافر التخصيصات المالية".

related

وثائق.. الكهرباء تطلق رواتب موظفي الاجور والعقود وتصدر قرارا بشأن الجباة

Date: 2020-09-17 16:49:34
وثائق.. الكهرباء تطلق رواتب موظفي الاجور والعقود وتصدر قرارا بشأن الجباة

مفوضية الانتخابات تطالب البرلمان بتثبيت موظفي العقود استعداداً لـ"المبكرة"

Date: 2021-01-07 12:16:38
مفوضية الانتخابات تطالب البرلمان بتثبيت موظفي العقود استعداداً لـ"المبكرة"

اللجنة المالية تضيّف الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة 2021

Date: 2021-01-23 16:51:29
اللجنة المالية تضيّف الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة 2021

نبأ سار لموظفي الأجور في البصرة.. إطلاق رواتب 6 أشهر خلال أيام

Date: 2021-01-24 13:55:23
نبأ سار لموظفي الأجور في البصرة.. إطلاق رواتب 6 أشهر خلال أيام

المالية النيابية: ادراج عقود 315 والمحاضرين دون تخصيص مالي "حبر على ورق"

Date: 2021-01-14 11:44:05
المالية النيابية: ادراج عقود 315 والمحاضرين دون تخصيص مالي "حبر على ورق"

الكاظمي يصدر أمرا بمنع المركبات الخصوصي من مزاولة عمل "التاكسي"

Date: 2021-03-27 16:01:32
الكاظمي يصدر أمرا بمنع المركبات الخصوصي من مزاولة عمل "التاكسي"

المالية البرلمانية تزف بشرى للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين بالموازنة

Date: 2021-02-04 13:48:19
المالية البرلمانية تزف بشرى للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين بالموازنة

قرار 315.. تظاهرات متواصلة ولجنة نيابية تنتقد: وزارات تعيش فوضى

Date: 2021-05-03 08:58:36
قرار 315.. تظاهرات متواصلة ولجنة نيابية تنتقد: وزارات تعيش فوضى